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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المصريين الأحرار: مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية تدعو للفخر

حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار

أكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية اليوم نموذج رائع وطريقة المرافعة تدعو للفخر، موضحا أن المرافعة تضمنت مذكرتين واحدة في يوليو والثانية في أكتوبر.

وأوضح "عصام خليل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي "محمد مصطفى شردي"، على "قناة الحياة"، أن المرافعة شهدت طلاقة في الحديث والمذكرة التي عرضتها مصر أغلقت كل الأبواب أمام محكمة العدل وبدأت في البند الأول بأن تغلق الباب على محكمة العدل الدولية بذكر اختصاصاتها القانونية.

وأشار "عصام خليل"، إلى أن مرافعة مصر قامت على دحض كل الادعاءات الاسرائيلية بأن ما فعلته كان دفاعًا عن النفس والمرافعة متكاملة.

وأوضح أن ما تقوم به مصر تجاه فلسطين أداء للواجب ولولا مصر لم تعد القضية الفلسطينية ولكن إسرائيل لن تردع بهذه الطريقة وما حدث كشف للشعوب الانظمة الدولية.

مصر القضية الفلسطينية إسرائيل المصريين الأحرار الأنظمة الدولية محكمة العدل الدولية

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