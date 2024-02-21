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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الفريق القانوني لهنتر بايدن ينتقد المدعين العامين للخلط بين نشارة الخشب وخطوط الكوكايين

صدى البلد

اعترض الفريق القانوني لهنتر بايدن على تأكيدات المدعين بأن الصورة التي عثر عليها على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به والتي تظهر خطوط مسحوق كانت في الواقع نشارة الخشب، وشبه الخطأ بقصة كوميدية. ووفقا لصنداي تايمز، الصورة، التي كان يعتقد في البداية أنها تظهر الكوكايين، أرسلها المعالج النفسي لبايدن كأداة تحفيزية لمكافحة الإدمان، بحسب محاميه.

وتم اكتشاف الصورة، التي تضم ثلاثة أسطر على طاولة العمل، أثناء تفتيش جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص ببايدن، وساهمت في اتخاذ القرار بتوجيه اتهامات جنائية ضده. لكن الفريق القانوني لبايدن أوضح أن الصورة أرسلها طبيبه النفسي الدكتور كيث أبلو، الذي أوضح أنها تصور نشارة الخشب التي أرسلها نجار يعاني من إدمان الكوكايين.

وقصد أبلو نقل رسالة أمل وتعافي إلى بايدن، مؤكدا أنه قادر على التغلب على الإدمان، كما نقلت في الرسالة المصاحبة للصورة. وانتقد محامو بايدن المدعين العامين لتعاملهم مع القضية، قائلين إن الخلط بين نشارة الخشب والكوكايين يقوض مصداقية الأدلة ضده.

ويواجه بايدن اتهامات تتعلق بتصريحات كاذبة حول تعاطيه المخدرات في أوراق شراء الأسلحة في ولاية ديلاوير والضرائب غير المدفوعة في كاليفورنيا. وعلى الرغم من التحديات القانونية، فإنه يؤكد براءته وينتظر المحاكمة في كلتا القضيتين، والتي قد تتم في وقت لاحق من هذا العام.

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