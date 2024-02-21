تقديرا لجهودهم.. حملة السيسي تكرم اتحاد شباب المصريين بالخارج عبر تطبيق زووم

كرمت الحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي ،مساء اليوم ، أعضاء اتحاد شباب المصريين بالخارج برئاسة الدكتور محمود حسين في اكثر من ٤٠دوله عربية واوروبية و افريقيه وذلك عبر تطبيق زووم ،تقديرا لجهودهم المبذولة في الانتخابات الرئاسية ،وحرصهم علي حشد أبناء الجاليات المصرية للتصويت لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تقدم المستشار محمود محمود فوزى بالشكر، للدكتور محمود حسين رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج ،وأعضاء الاتحاد من ابناء مصر فى الخارج، على ماقاموا به من جهود متميزه أثناء الانتخابات الرئيسه والأداء المتميز للمصريين بالخارج فى كل دول العالم والتى كانت انطلاقه موفقه للعمليه الانتخابيه ودافعا رائعا لأبناء مصر فى الخارج.

كما عبر العميد وسام صبرى المدير التنفيذى للحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي ،عن شكر الحملة العميق لابطال مصر من المصريين فى الخارج وأنهم كانوا على قدر المسئوليه تماما وكانوا علي تواصل دائم مع الحملة ،مؤكداً أن الحملة مستمره فى التواصل دوما مع كل من يدعم الوطن.

من جانبه أشاد النائب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة ورئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج،بالجهد المتميز للحملة فى التواصل مع المصريين فى الخارج مقدما التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى على هذا النجاح المستحق لافتا إلي ان تلك الصوره المتميزه لأبناء مصر فى الخارج كانت اعترافاً بما قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي من جهود مخلصه وعمل دؤوب ومستمر فى خدمة الوطن ولرفعة أبنائه .

وأعرب رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج عن شكره لشركاء النجاح من أعضاء اتحاد شباب المصريين حول العآلم وكل من شارك فى دعم مصر والوقوف بجوار الوطن مؤكدا ان الاتحاد سيستمر فى شراكة حقيقية مع الحملة الرئاسية فى كل ما يخدم الوطن وأبنائها وان الفتره القادمة سوف تشهد استمرار الدوله بالاهتمام بأبناء مصر بالخارج.



وتحدث الدكتور محمد البقرى عن ضرورة استمرار تلك الروح المتميزه لأبناء مصر فى الخارج واستثمارها فى العمل بمشروعات قويه ومدروسه فى المرحلة القادمه .

وقال الاعلامى علاء خليل امين صندوق اتحاد شباب المصريين بالخارج ان هذا التناغم الرائع بين الحملة الرئاسية بأمينها العام المستشار محمود فوزى والمدير التنفيد العميد وسام صبرى، وأعضاء الحملة مع منسقين الحمله بالخارج كان له أثر كبير فى هذه الصوره المتميزة والتى ظهرت عليها الانتخابات الرئاسيه بالخارج والذى يستحقها رئيس مصر القوى الامين الرئيس عبد القناح السيسى.

وأثنى خليل على الجهود المتميزه للنائب الدكتور محمود حسين رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج وجولاته بالخارج لتنسيق الجهود بين الأعضاء وتنفيذ لقاءات مستمره مع الأعضاء للترتيب الجيد وطالب علاء خليل بخروج قانون المصريين بالخارج للنور والذى سيكون له أثر بالغ فى قلوب ابناء مصر فى الخارج.



من ناحيته قال المحاسب محمد شحاته رئيس الجاليه المصريه فى قطر ان الانتخابات الرئاسيه فى قطر كانت نموذج مشرف من الالتحام بين ابناء مصر هناك واثنى على جهود الحمله ومتابعتها وان التكليفات المستمرة من النائب محمود حسين وحضوره لقطر وعقده اكثر من عشرة اجتماعات كان لها اثرا بالغا فىً توحيد الصفوف وقدم الشكر لرجل الاعمال الدكتور ميسر صديق والأستاذ فاروق شعبان وجميع أعضاء حملته.

وطالب شحاتة بتكريم اسم المرحوم حسن محمد برديسي والذى توفى قريبا وكان له دور مهم فى الانتخابات رغم ظروفه المرضية .