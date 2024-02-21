مدون عسكري مؤيد للكرملين ينهي حياته بعد ضغوط من حلفاء بوتين

أنهى أندريه موروزوف، وهو مدون عسكري بارز مؤيد للكرملين وله أكثر من 108000 مشترك على قناته عبر تيليجرام، أنهى حياته بعد أن زعم أنه أُجبر على التراجع عن تقرير يشرح بالتفصيل الخسائر الروسية في صراع أفدييفكا. وأعلن محامي موروزوف، مكسيم باشكوف، وفاته، مشيراً إلى أن موروزوف أطلق النار على نفسه، دون إشارة مسبقة خلال محادثتهما الأخيرة.

وفي سلسلة من المنشورات على قناته وفقا لصنداي تايمز، كشف موروزوف عن مقتل 16 ألف جندي روسي ووصف الصدمة التي عانى منها الجنود الذين أصيبوا بصدمة القذائف. وزعم أن ضغوطا مارسها مروجو الدعاية في الكرملين، بما في ذلك فلاديمير سولوفيوف، حليف الرئيس بوتين، لحذف المنشور. نشر موروزوف بعد ذلك إعلانًا عن نيته إنهاء حياته، معربًا عن رغبته في أن يُدفن في جمهورية لوهانسك الشعبية، وهي مقاطعة روسية نصبت نفسها بنفسها في أوكرانيا.

وعلقت يوليا فيتيازيفا، داعية روسية منتقدة لتقرير موروزوف، على وفاته، وأرجعت ذلك إلى الضعف، وحمّلت المسؤولية لمن فشلوا في مساعدته رغم معرفتهم بصراعاته.

وخدم موروزوف، المعروف باسم "مورز"، قوميًا من موسكو، مع القوات الروسية في جمهورية لوهانسك الشعبية منذ عام 2014. وجاء انتحـ اره بعد انسحاب القوات الأوكرانية من أفدييفكا، وهي بلدة ذات أهمية استراتيجية في شرق أوكرانيا، بعد قتال عنيف أدى إلى ذلك. في خسائر كبيرة.

ولم تكشف وزارة الدفاع الروسية عن أرقام الضحايا الناجمة عن صراع أفدييفكا، لكن مدونين عسكريين آخرين رددوا مخاوف موروزوف، حيث أفادوا بارتفاع معدلات الضحايا بين الجنود الروس. وسلطت إحدى قنوات "تليجرام" الضوء على مقتل أكثر من 1300 جندي روسي خلال 24 ساعة، مؤكدة على خطورة الوضع على الأرض.