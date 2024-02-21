الأوقاف تعتمد 102 ألف جنيه مكافآت استثنائية للمتميزين في الأنشطة الدعوية

نشرت وزارة الأوقاف أسماء من لهم حق دخول الاختبار الشفوي من المتقدمين لوظيفة إمام وخطيب بمسجد العارف بالله بسوهاج , وذلك يوم الأربعاء الموافق: 28 / 2 / 2024م في تمام الساعة التاسعة صباحًا بمسجد النور بالعباسية , علمًا بأنه لن يسمح بدخول الاختبار إلا باحضار إفادة معتمدة من المديرية بانطباق الشروط عليه ,وصورة بطاقة الرقم القومي , مع الاطلاع على الأصل , وصورة شخصية حديثة.

اعتماد (28) مجلس إدارة جديدًا بالمساجد الكبرى بالمديريات الإقليمية

وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتفعيل رسالة المسجد الدعوية والإدارية، التي تهدف إلى جعل المسجد مركز إشعاع في البيئة المحيطة به بحيث يجد فيه المواطن - إلى جانب القيم الدينية الأصيلة - الخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية وغيرها مما يتصل برسالة المسجد ويساعد على ربط الجماهير به وجذبهم إلى ساحته، اعتمد الدكتور/ هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني (28) مجلس إدارة جديدًا بالمساجد الكبرى بالمديريات الإقليمية، ليصبح إجمالي ما تم اعتماده خلال هذا العام 2024 م (137) مجلسًا، وذلك على النحو التالي :





الاختبارات المركزية التحريرية للمتقدمين للمسابقة الثقافية للعاملين بالأوقاف من الإداريين والفنيين والعمال والمؤذنين

كما نشرت الأوقاف، أسماء من لهم حق دخول الاختبارات المركزية التحريرية للمتقدمين للمسابقة الثقافية للعاملين بالأوقاف من الإداريين والفنيين والعمال والمؤذنين، وذلك الساعة العاشرة صباحًا يوم السبت الموافق : 2/ 3/ 2024م بمسجد النور بالعباسية ، مع ضرورة إحضار صورة الرقم القومي ، وصورة شخصية حديثة ، وإفادة من جهة عمله بالأوقاف مدونًا بها الوظيفة، وهم:

(102) ألف جنيه مكافآت استثنائية للمتميزين في الأنشطة الدعوية خلال شهر يناير 2024م

وفي إطار جهود وزارة الأوقاف الدعوية وضمن دعمها للأئمة والواعظات وحرصها على دعم المتميزين منهم، ننشر أسماء المتميزين في الأنشطة الدعوية والعلمية بالمساجد خلال شهر يناير 2024م المستحقين لصر ف مكافآت استثنائية وعددهم (102) أستاذ وإمام وواعظ وواعظةً وهم اضغط هنا