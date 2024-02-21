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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

محامي الحريات: هدفنا خدمة أعضاء الجمعية العمومية

صدى البلد

قال طارق إبراهيم ، محامى الحريات ، المرشح على عضوية مجلس النقابة العامة للمحامين "انتخابات٢٠٢٤ " هدفى خدمة أعضاء الجمعية العمومية.

وأضاف إبراهيم خلال  جولاته الانتخابية ، علينا الدفاع عن مهنة المحاماة لأنها رسالة سامية ومحاربة الضرائب والرسوم على المحامين وهذا هدف المجلس القادم الذى سيوفق فى انتخابات المحامين  ٢٠٢٤ ، مؤكدا ان هناك ملفات كثيرة سيعمل عليها ومن خلال مجلس متعاون سيحقق كل مطالب المحامين .

واصل طارق ابراهيم جولاته الانتخابية والالتقاء بالاعضاء بمختلف المحافظات لعرض برنامجه الانتخابى والاستماع لمطالب المحامين .

الجدير بالذكر انتهت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، من وضع الترتيبات النهائية حيث تجرى انتخابات النقابة العامة، يوم السبت الموافق 9/3/2024 كما ستجرى الإعادة، يوم السبت الموافق 23/3/2024.

 

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