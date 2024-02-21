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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 5 حالات بناء مخالف ضمن الموجة 22 بالإسكندرية

التعد على الأراضي
التعد على الأراضي الزراعية

وجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف، بالتصدي لحالات التعدي على الأراضي الزراعية ورصد المتغيرات المكانية وإزالة البناء المخالف وفرض سيادة القانون، وذلك ضمن الموجة 22 للحفاظ على الرقعة الزراعية وإيقاف البناء عليها.


ونفذ حي أول المنتزة حملة تم خلالها، إيقاف 3 أعمال بناء وتشوينات على أراض زراعية بمنطقة " حوض الملواني " بالظهير الريفي للحي علي مساحة 350 مترا .


كما تمت إزالة 5 حالات بناء مخالف وبدون ترخيص بنطاق الحي ، والتحفظ على مواد ومعدات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعاقبة المخالفين .


وشن حي ثان العامرية حملة أسفرت عن إزالة 5 حالات بناء على أراض زراعية بمناطق "قريتي الجزائر ورحيم والنوبارية وارض الشرطة والكينج قبلي" عبارة عن مبان واسوار وتمت إزالتها حتي سطح الارض واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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