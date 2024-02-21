انعقاد الجمعية العامة لشركة مياه البحر الأحمر عبر تقنية الفيديو كونفرانس

اجتمعت الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، برئاسة المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس الجمعية العامة للشركة، اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

حضر الجمعية أعضاء الجمعية العامة لشركة مياه البحر الأحمر، وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، ونواب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، بالإضافة إلى حضور المهندس محمد عيسى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر.

وشهد انعقاد الجمعية العمومية، الموافقة على اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023.

ويأتي انعقاد هذه الجمعية العامة ضمن جهود الشركة لتعزيز شفافية العمل وتحقيق الاستدامة المالية، وتعزيز التواصل مع مساهميها وأصحاب المصلحة، حتى تستمر في تقديم خدماتها بجودة عالية وفعالية في منطقة البحر الأحمر.