سفيرة أستونيا بالقاهرة تشيد بدور مصر في إحلال السلام بالمنطقة

أشادت سفيرة أستونيا بالقاهرة إنجريد آمر، بدور مصر في إحلال السلام في المنطقة، مؤكدة على موقف بلادها الداعم للقضية الفلسطينية، وأن السبيل الوحيد المستدام للخروج من توالي الأزمات؛ هو حل الدولتين عن طريق التفاوض.



وأكدت سفير أستونيا - في كلمتها خلال احتفال أقامته السفارة بمناسبة مرور 106 أعوام على استقلال استونيا مساء اليوم، بحضور لفيف من كبار الشخصيات والسفراء والدبلوماسيين المعتمدين لدى مصر - على وجود إمكانيات كبيرة لتعزيز التعاون مع مصر؛ حيث تتمتعان بتاريخ طويل وثقافات متميزة، منوهة بمشاركة وفد مصري مؤخرا في المعرض السياحي في استونيا، معربة عن سعادتها بتزايد أعداد السائحين الأستونيين الذين يقضون إجازاتهم في مصر .



وأفادت بأن التعاون الثنائي مع مصر يشمل تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، حيث تقوم شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأستونية بزيارات متكررة للقاهرة؛ لبحث التعاون مع نظرائها في مصر، معربة عن تطلعها إلى التعاون مع مصر في مجالي التعدين والفضاء الافتراضي.