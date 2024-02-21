إسقاط مسيرة إسرائيلية من طراز كواد كابتر شرق غزة

نجحت فصائل المقاومة الفلسطينية في إسقاط طائرة مسيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي من طراز "كواد كابتر" شرق قطاع غزة.

وأفادت مصادر في صحة غزة ، بارتكاب قوات الاحتلال 11 مجـ زرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 118 شهيدا، و163 جريحا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت، إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى 29313 شهيدا و69333 جريحا، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وأبانت الوزارة أنه لايزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع جيش الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.