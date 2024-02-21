للمرة الـ12.. إنزال جوي أردني لمساعدات طبية عاجلة لقطاع غزة

نجحت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، اليوم الأربعاء، في إنزال مساعدات طبية عاجلة للمرة الثانية عشرة نُفذت هذه المرة على المستشفى الميداني الأردني غزة /77.

وذكر مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي، أن ذلك جاء بتوجيهات ملكية سامية.

وبين المصدر أن عملية الإنزال جاءت بالتعاون مع الجانب البريطاني الصديق، وذلك لتعزيز إمكانيات المستشفى وزيادة قدرة الكوادر الطبية في تقديم خدمات صحية وعلاجية للتخفيف عن الأهل في قطاع غزة.

وتأتي هذه الخطوة استمراراً لجهود المملكة الأردنية الهاشمية بالوقوف بجانب الأشقاء في ظل الحرب على قطاع غزة.

كما أكد المصدر العسكري أن المستشفى مستمر في عمله رغم ما يعانيه من أوضاع صعبة نتيجة الحرب على غزة.