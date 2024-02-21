السفير رخا حسن: القضية الفلسطينية جزء من الأمن القومي المصري ومسئولية الأمم المتحدة

قال السفير رخا أحمد حسن ، مساعد وزير الخارجية الأسبق: إن القضية الفلسطينية جزء من الأمن القومي المصري، وهي مسئولية الأمم المتحدة لأنها أصدرت قرارًا بإنشاء دولتين، وتم إنشاء الدولة الإسرائيلية ولم تنشأ حتى الآن الدولة الفلسطينية.

وتابع السفير رخا أحمد حسن، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، على شاشة دي إم سي ، أن المهم في محكمة العدل الدولية انها تتناول القضية بشكل شامل ، لافتا إلى انه من المرات المحدودة التي تعرض فيها الجلسات على الهواء .

وتابع ، أن عرض الجلسات على الهواء يعطي انتشارا للرأي العام العالمي خاصة لدى الدول الأوروبية التي نست القضية الفلسطينية.

قالت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية وممثل مصر أمام محكمة العدل الدولية، إنّ الحاجة ماسة الآن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومن وجهة نظر مصر فإنّ الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة هي أراضٍ محتلة.