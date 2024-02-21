حماس: الاحتلال متردد حتى اللحظة في شنّ عملية برفح

أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أن تبني الكنيست لإعلان نتنياهو يؤكد أنّ المسار الوحيد للشعب الفلسطيني هو المقاومة، مشيرًا إلى المقاومة اليوم ترسم نهاية لحلم نتنياهو الواهم بتنفيذ المشروع الصهيوني الأيديولوجي.

وقال أسامة حمدان في تصريحات إعلامية له: ما تقوله الإدارة الأمريكية يمثّل عملية تضليل هدفها إيجاد حالة ضغط على المقاومة وهذا لن ينجح؛ فمشروع المقاومة لا يرتبط بأشخاص برغم قيمة وأهمية هؤلاء الأشخاص بل هو مشروع الشعب الفلسطيني.

وأضاف: العلاقات بين قوى محور المقاومة كُتبت ونُسجت بالدم والتضحيات ولا يمكن لدعاية سوداء أن تخدشها، فالمقاومة في فلسطين راهنت على محور المقاومة ولا تزال وهي تثق أن هذا المسار هو الذي سيفضي إلى التحرير

وأردف : الاحتلال متردد حتى اللحظة في شنّ عملية برفح لأن كل ما قام به من عمليات في غزة لم يحقق له أي نتائج و الإدارة الأميركية لم تكن يوماً وسيطاً أو محايداً بل لطالما كانت شريكاً للاحتلال

واستطرد : من أهم نتائج طوفان الأقصى أنه أوقف خطط الإدارة الأميركية في رسم المنطقة ومستقبلها وفق مصالح واشنطن والاحتلال و لا ننتظر من أحد أن يسلمنا النصر بل نصنعه بأنفسنا وعلى أوروبا التعايش مع ذلك باعتبارها الجار المباشر لمنطقتنا

وتابع كذلك : لا يمكن أن نقبل باستمرار العدوان والحصار والتجويع وهذه القضايا ينبغي أن تكون بداية أي معالجة لما يجري، والكرة الان في معلب الأميركي والإسرائيلي وإذا أصرا على مواصلة الإبادة فليس أمامنا إلا الاستمرار بالدفاع عن أنفسنا

وأتم القيادي بحماس : : لا نقبل أن يحاصر الإسرائيلي دخول الإغاثة إلى غزة فهذه الحدود مصرية فلسطينية يجب ألا تخضع لشروط الإسرائيليين وهناك ضغوط داخل حكومة الاحتلال لفرض قيود على المصلين في الأقصى وهذا الأمر ستكون له تداعياته