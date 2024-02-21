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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية : مشروعات طرق ومحاور جديدة لتحقيق السيولة المرورية بالمدن

محافظ الغربية
محافظ الغربية

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عقد الاجتماعات الدورية والجولات الميدانية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المحافظة، للوقوف على مستجدات الأعمال في كل المشروعات، وذلك من أجل تذليل جميع العقبات وإنهاء كل المشروعات في موعدها المحدد وطبقا لأعلى المعايير.

فعقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، اجتماعا مع المستشار عمرو حتاته المستشار القانوني للمحافظة ، الشئون الماليه والادارية ، مديرية الاسكان ، التخطيط والمتابعه  لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية . 

تطوير وتجميل وزراعة .. محافظ الغربية يتابع العمل في مشتل حي ثان طنطا

 

وأكد محافظ الغربية، اهتمام الدولة بالارتقاء بمستوى الخدمات والتنمية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة بما يحقق مردودا إيجابيا لدى المواطنين وهو ما ينعكس على حجم المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض محافظة الغربية.
 
وخلال الاجتماع استعرض المحافظ الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ونسب تنفيذ مشروعات الرصف الجارية وعلى رأسها الطرق والمحاور المرورية الجديدة التي تنشئها المحافظة لتحقيق السيولة المرورية داخل المدن.

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الشئون المالية والإدارية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية حى ثان طنطا حجم المشروعات حجم المشروع تنفيذ مشروعات تطوير وتجميل تحقيق السيولة المرورية

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