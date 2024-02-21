عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سيدة سورية تستغيث لإنقاذ ابنها من مرض ضمور النخاع الشوكي

صدى البلد

استغاثت سيدة سورية التي تسمي  حنان الميداني، مقيمة في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، وذلك من أجل علاج نجلها الذي يعاني من إصابته بمرض نادر في النخاع الشوكي، حيث إنه يحتاج إلى حقنة لعلاجه يقدر ثمنها بـ 2 مليون دولار


وقالت السيدة حنان  لصدي البلد إن نجلها منذ ولادته لم تكن حالته الصحية مستقرة، وعندما بلغ عمره 6 أشهر لاحظت ظهور بعض الأعراض المرضية عليه وعدم قدرته على الجلوس بمفرده مثل باقي الأطفال في عمره. 
استطردت بدأت ألاحظ إن فيه مشكلة عند ابني لأنه مكنش بيقعد أو بيزحف زي باقي الأطفال.. وعرضته على دكتور وقالي إن عضمه تعبان ومحتاج فيتامينات وكنت فاكرة إن الموضوع عادي.

 

وأضافت السيدة حنان أنه عندما بلغ عمر نجلها 11 أشهر كان يواجه أزمة في التنفس، وعلى الفور توجهت به إلى أحد المستشفيات ولاحظ الأطباء أن حركته ليست طبيعية مثل باقي الأطفال في عمره.

و تابعت : الدكاترة طلبوا مني صورة رسم عضلات ولما النتيجة طلعت اكتشفوا إن عنده مرض في النخاع الشوكي.. والدكتور قالي إنه محتاج علاج جينات لأنه مصاب بضمور النخاع الشوكي.. والحقنة اللي لازم ياخدها تمنها 2 مليون دولار.

 


و اختتمت  السيدة حنان أنها سيطرت عليها حالة من الانهيار التام عندما علمت بمرض نجلها، حيث أنها لا تستطيع أن تفكر فيما تفعله من أجل علاجه، مختتمة: بقالي شهر مش بنام ولا عارفة آكل ونفسي أنقذ ابني قبل ما يموت.. وبعت الدهب بتاعي وعفش بيتي عشان أقدر أصرف على علاجه. ، نفسي انقذ ابني من الموت 

IMG_20240221_224342
IMG_20240221_224342
IMG_20240221_224329
IMG_20240221_224329

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تدخل عاجل من بوليس الآداب | فضيحة في العجوزة

التموين تفاجئ المواطنين بقيمة كيلو السكر العادل بعد ارتفاع الأسعار|وتصريحات هامة عن المخزون

12 لاعباً محلياً| مفاجأة في قائمة حسام حسن.. أسماء جديدة تنضم لمعسكر منتخب مصر

محمد رمضان يسلم نفسه لأجهزة الأمن بمحكمة الجيزة

قرار من الفيفا يثير جدلا في الأهلي والزمالك بسبب إمام عاشور

30 مليون جنيه والعقود بتتكتب.. إبراهيم فايق يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

جثمان مقسوم نصّين | مشهد صادم في جنازة شهيد الدقهلية.. فيديو

برومو برنامج رامز جلال.. MBC تكشف مفاجأة غير متوقعة

ترشيحاتنا

1.94 مليار دولار تنعش الدولة| مشروع إماراتي ضخم في مصر.. ماذا يحدث في "أندلس القاهرة"؟

في ذكرى الدعوة إلى إضراب عام.. مذبحة كوبري عباس حقيقة أم خيال؟

انطلاق معرض القاهرة الدولي EECA EXPO 2024 برعاية رئيس الوزراء.. 29 فبراير

أسباب تحويل القبلة.. 6 أسرار لا يعلمها كثير

مصرع وإصابة 17 شخصا في حادث انقلاب سيارتين بالدقهلية

طريقة استخراج «فيش وتشبيه» من أبليكلشن وزارة الداخلية على الموبايل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجيب قصيرة.. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا بإطلالة كلاسيك عبر انستجرام|شاهد

بعد انتشاره .. أعراض الإصابة بفيروس الكبد الوبائي a

سعر خرافي.. فستان دينا الشربيني بحفل ليالي السعودية يثير الجدل

مش هيكلفك 20 جنيه.. طريقة المصانع لعمل بودرة السوبيا

فيديو

فنانة كبيرة | هبة حسن : مرضاش أشتغل مع روجينا ..خاص

رفعت صوت مصر.. ياسمين موسى توثق جرائم الاحتلال الإسرائيلي |ماذا قالت؟

الحيطان وقعت.. سبب حريق شقة سوزي الأردنية بعد الإفراج عنها

طلب غريب من حسام حسن واجتماع عاجل في اتحاد الكرة| ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ