سيدة سورية تستغيث لإنقاذ ابنها من مرض ضمور النخاع الشوكي

استغاثت سيدة سورية التي تسمي حنان الميداني، مقيمة في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، وذلك من أجل علاج نجلها الذي يعاني من إصابته بمرض نادر في النخاع الشوكي، حيث إنه يحتاج إلى حقنة لعلاجه يقدر ثمنها بـ 2 مليون دولار



وقالت السيدة حنان لصدي البلد إن نجلها منذ ولادته لم تكن حالته الصحية مستقرة، وعندما بلغ عمره 6 أشهر لاحظت ظهور بعض الأعراض المرضية عليه وعدم قدرته على الجلوس بمفرده مثل باقي الأطفال في عمره.

استطردت بدأت ألاحظ إن فيه مشكلة عند ابني لأنه مكنش بيقعد أو بيزحف زي باقي الأطفال.. وعرضته على دكتور وقالي إن عضمه تعبان ومحتاج فيتامينات وكنت فاكرة إن الموضوع عادي.

وأضافت السيدة حنان أنه عندما بلغ عمر نجلها 11 أشهر كان يواجه أزمة في التنفس، وعلى الفور توجهت به إلى أحد المستشفيات ولاحظ الأطباء أن حركته ليست طبيعية مثل باقي الأطفال في عمره.

و تابعت : الدكاترة طلبوا مني صورة رسم عضلات ولما النتيجة طلعت اكتشفوا إن عنده مرض في النخاع الشوكي.. والدكتور قالي إنه محتاج علاج جينات لأنه مصاب بضمور النخاع الشوكي.. والحقنة اللي لازم ياخدها تمنها 2 مليون دولار.



و اختتمت السيدة حنان أنها سيطرت عليها حالة من الانهيار التام عندما علمت بمرض نجلها، حيث أنها لا تستطيع أن تفكر فيما تفعله من أجل علاجه، مختتمة: بقالي شهر مش بنام ولا عارفة آكل ونفسي أنقذ ابني قبل ما يموت.. وبعت الدهب بتاعي وعفش بيتي عشان أقدر أصرف على علاجه. ، نفسي انقذ ابني من الموت

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