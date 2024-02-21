ليبيا .. وزير الداخلية : اتفاق على إخلاء طرابلس من المجموعات المسلحة

نجحت الأجهزة الأمنية الليبية في التوصل الي اتفاق لإخلاء العاصمة طرابلس من المجموعات المسلحة، وعودتها إلى مقراتها وثكناتها.



وبدوره؛ ذكر وزير الداخلية الليبي اللواء عماد الطرابلسي في تصريحات صحفية له أن مشاورات ومفاوضات لأكثر من شهر أسفرت عن التوصل إلى "اتفاق مع الأجهزة الأمنية لإخلاء العاصمة طرابلس بالكامل خلال المدة المقبلة".



وتعهد بألا يكون في طرابلس سوى عناصر الشرطة والنجدة والبحث الجنائي فقط "- وهي أجهزة نظامية تابعة لوزارة الداخلية.



وذكر وزير الداخلية أسماء من وصفها بـ"الأجهزة الأمنية"، وهو الوصف الذي تطلقه السلطات الرسمية على المجموعات المسلحة) التي لا تتبع وزارتي الداخلية والدفاع عادة، وهي الأمن العام ودعم الاستقرار والردع واللواء 111 و444 قتال وقوة دعم المديريات، مؤكدا أن جميعها ستعود إلى مقراتها وثكناتها.



ونوّه وزير الداخلية بأن هذا الاتفاق جاء بعد مفاوضات طويلة مع "الأجهزة الأمنية"، مشيرا الى أنه ستتم الاستعانة بها "فقط اضطرارا عندما تحتاجها مديرية أمن طرابلس لمهام دعم محددة".



وحول مدى تقبّل قرار إخلاء طرابلس، قال الوزير:"جميع قادة وأمراء هذه المجموعات أبدوا تفهمهم ودعمهم لخطة الإخلاء بعد الانتهاء من طرابلس سيتم إخلاء المدن كافة من المظاهر والتشكيلات والبوابات المنتشرة لهذه المجموعات".



وأشار الي ان هذه الخطة ليست موجهة ضد أحد، معبرا عن أمله في أن تباشر خطة الإخلاء عقب شهر رمضان 2024 في أبريل المقبل.