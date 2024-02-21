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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خادم الحرمين الشريفين يتلقى التهاني من قادة الدول بمناسبة ذكرى يوم التأسيس

ارشيفي
ارشيفي

بعث عدد من قادة  الدول، رسالة تهنئة الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

ووفق وسائل إعلام سعودية؛ هنّأ كل من أمير الكويت وملك وولي عهد البحرين وسلطان عُمان وأمير قطر، وملك الأردن،  خادم الحرمين الشريفين، بيوم التأسيس السعودي، مشيدين بما حققته المملكة من إنجازات حضارية وتنموية، ومنوهين برسوخ وقوة العلاقات بين بلدانهم والمملكة العربية السعودية.

بدوره أشاد أمير الكويت في برقيته بما حققته المملكة العربية السعودية من نهضة تنموية وحضارية بارزة شملت مختلف الميادين والمجالات، وبصورة ارتقت بمكانتها الرفيعة لدى المجتمع الدولي.

وأعرب عن بالغ اعتزازه برسوخ العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين التي تجسدت بالمواقف التاريخية المشتركة، وعن الثناء على الأواصر الوثيقة بينهما على مختلف الصُّعُد.

فيما هنأ ملك الأردن في برقيته خادم الحرمين الشريفين، بهذه المناسبة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها عليه وهو ينعم بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب المملكة بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

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