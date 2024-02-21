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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة الهجرة: العلاقات المصرية الكويتية نموذج متميز للشراكة من أجل التنمية

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي

أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة سها جندي، أن العلاقات المصرية الكويتية تعد نموذجًا متميزًا للشراكة من أجل التنمية، لافتة إلى أن البلدين تجمعهما مواقف تاريخية مشرفة بجانب عمق الروابط بين الشعبين الشقيقين.


جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة سها جندي، في احتفالات سفارة الكويت بالقاهرة، بمناسبة العيد الوطني الثالث والستين لدولة الكويت، وعيد التحرير للبلاد الثالث والثلاثين، وذلك بدعوة من السفير غانم صقر الغانم، سفير الكويت بالقاهرة، والسفير طلال خالد المطيري، المندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية، وبحضور عدد من الوزراء والسفراء العرب والأجانب وكبار السياسيين والشخصيات العامة، بحسب بيان اليوم /الأربعاء/ لوزارة الهجرة.


وقالت الوزيرة إن العدد الضخم من المشاركين في الاحتفال بالعيد الوطني للكويت بمصر؛ يعكس مكانة الكويت "قيادة وشعبا" في قلوب المصريين، وأن هذه المناسبة تعد تظاهرة سنوية في حب الكويت وأهلها.


وأشادت بعمق العلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والكويتي، قائلة "إننا في مصر نعتبر أشقاءنا العرب في بلدهم الثاني"، مثمنة حسن استضافة الكويت للجالية المصرية، والتي تعد من أكبر الجاليات المصرية في الخليج.


وأضافت الوزيرة أن ثمة مواقف مشرفة تجمع الكويت ومصر حيال الكثير من القضايا الوطنية، منوهة إلى أن مصر تستقبل عددًا كبيرًا من الدارسين الكويتيين في الجامعات والمعاهد المصرية، كما يسهم المصريون بالكويت في تحقيق نهضة مستدامة للمجتمع الكويتي، في مختلف المجالات التي يعملون فيها.


ولفتت وزيرة الهجرة إلى أن العلاقات الأخوية مع الكويت الشقيقة؛ تقوم على دعائم تؤكد عمق وعراقة الترابط الرسمي والشعبي بين البلدين، والذي يمثل نموذجًا للعلاقات الاستراتيجية في العالم العربي.

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