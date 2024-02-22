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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل ضد عاطل سرق أغطية صناديق الكهرباء العمومية بالمرج

صدى البلد

أمرت نيابة المرج، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة غطاء أحد صناديق الكهرباء العمومية بالقاهرة.

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تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لأحد الأشخاص حال قيامه بسرقة غطاء أحد صناديق الكهرباء العمومية بدائرة قسم شرطة المرج.  


وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج.
 
 وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعة السرقة وبيع الصندوق لأحد تجار الخردة "تم ضبطه وبحوزته الصندوق المستولى عليه " وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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