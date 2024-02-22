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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

عبد الجليل: اختيارات الأجهزة الفنية لمنتخبات الناشئين جيدة.. ومحمود متولي "صعبان عليا"

صدى البلد

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أنه سعيد باختيارات الأجهزة الفنية لمنتخبات الناشئين رغم وجود بعض "التوازن" في الاختيارات، مشيرًا إلى أن هناك مدربين واعدين تم اختيارهم من جانب اتحاد كرة القدم منهم محمد إبراهيم وعلاء عبده وشريف عبدالفضيل.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "في كل جهاز فني لمنتخب الشباب يتواجد فيه عناصر من الخبرات، وأحمد الكأس واسامة نبيه وأحمد فوزي وأمير عبدالحميد مع حسين عبداللطيف وعبدالستار صبري، وكلها اختيارات موفقة من اتحاد الكرة، وأتمنى يركزوا في عملهم خلال الفترة المقبلة، وفي أوقات سابقة كان هناك مجاملات من جانب الجبلاية في الاختيارات الخاصة".

وأضاف: "يجب أن تكون الاختيارات بحسب الكفاءات، حتى لو قام عضو مجلس بجلب صديق له، فأنه لابد أن يكون المعيار الأول هو الكفاءة، وأتمنى الابتعاد عن المجاملات في ضم لاعبين وأن يتغير هذا الأمر وأن يكون هناك رقابة واضحة على عمل هؤلاء المدربين في المرحلة المقبلة لتفادي هذه النقطة تحديدًا، وهناك توازانات بالفعل في اختيار المدربين، لكن بعضهم مدربين جيدين".

وتابع: "لابد أن تفرز منتخبات الناشئين لـ3 مراحل السنية لاعبين مميزين من اجل مستقبل الكرة المصرية، وإلا ستعاني الكرة المصرية لسنوات عديدة".

وزاد: "شاهدت أحمد حسام مدافع الجونة، وهو لاعب جيد في ناديه، لكن الأهلي يحتاج لمدافع أفضل، والفريق في حاجة لضم ظهير أيسر خلال الموسم المقبل، ومحمود متولي (صعبان عليه) لاعب جيد لكن الإصابات كثيرة".

وأشار إلى أن الجانب البدني مهم جدًا في ضم اللاعبين الجدد، وأيمن حفني عندما انضم للمقاصة تم إجراء قياسات بدنية له ولذلك نجح مع الفريق، ولكنه لم يقدم نفس المستوى في أندية آخرى.

وأكمل: "هناك العديد من المواقف التي تواجه الأندية المصرية في السفر، والاتحاد الإفريقي يجب أن يؤجل المباراة يوم واحد أو يومين، واتوقع أن يكون هناك استجابة من جانب الكاف لطلب النادي الأهلي".

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