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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إنزال جوي أردني بريطاني لمساعدات طبية على المستشفى الميداني الأردني بغزة

صدى البلد

 قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، بإنزال مساعدات طبية عاجلة للمرة 12، نُفذت هذه المرة على المستشفى الميداني الأردني غزة /77.
 

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إن عملية الإنزال جاءت بالتعاون مع الجانب البريطاني؛ وذلك لتعزيز إمكانيات المستشفى وزيادة قدرة الكوادر الطبية في تقديم خدمات صحية وعلاجية للتخفيف عن الأهل في قطاع غزة.
 

تأتي هذه الخطوة استمرارًا لجهود المملكة الأردنية الهاشمية بالوقوف بجانب الأشقاء في ظل الحرب على قطاع غزة.
 

وأكدت القوات المسلحة الأردنية - في بيان - أن المستشفى مستمر في عمله، رغم ما يعانيه من أوضاع صعبة نتيجة الحرب على غزة.

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