"الأهرام": المرافعة التاريخية لمصر أظهرت للعالم أن المنطقة على حافة خطر

أكدت صحيفة "الأهرام" أن المرافعة التاريخية لمصر أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، التي قدمتها المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية الدكتور ياسمين موسى، "دقت أجراس الخطر، وأظهرت للعالم كله كيف أن المنطقة كلها باتت على حافة خطر سيصيب كل المجتمع الدولي بالضرر".



وذكرت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم الخميس تحت عنوان "فضح ممارسات إسرائيل الوحشية" - أن المرافعة الشفهية تلك؛ جاءت لـ "تضع النقاط فوق الحروف"، فيما يتعلق بالتفنيد القانوني لموقف إسرائيل التي اعتادت، منذ ظهورها إلى الوجود، على انتهاك الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بشكل سافر ومنظم، دون احترام لقواعد القانون الدولي.



وأشارت إلى أن المرافعة تضمنت فضحا لممارسات إسرائيل، طوال خمسة وسبعين عاما، من حيث سلب أراضي الفلسطينيين ومنازلهم، والدفع بتهجيرهم من هذه الأراضي، علاوة على اعتياد ممارسة سياسات العقاب الجماعي، والاستخدام الممنهج للعنف ضد المدنيين، وهو الاستخدام الذي بلغ في الأشهر القليلة الماضية وتيرة غير مسبوقة فى الوحشية، وقتل الأطفال والنساء والشيوخ.



ونوهت الصحيفة بأن المرافعة اشتملت المستندة إلى الأسانيد والدفوع القانونية، على تأكيد حقيقة عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للضفة وغزة؛ وهو الاحتلال المنتهك لكل قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بهذا الشأن.



ورأت "الأهرام" أن أهمية هذه المرافعة تعود إلى أنها وضعت المجتمع الدولي أمام مسئولياته، حيث إنه أصبح من المستحيل تجاهل العالم هذه المسئولية، سواء القانونية أو الإنسانية، كما أنه بات مستحيلا استمرار عجز مجلس الأمن عن وقف إطلاق النار بشكل فوري لوقف المجازر الإسرائيلية البشعة، وإيقاف المحاولات المستميتة لقادة إسرائيل وجنرالاتها لتحقيق التهجير القسري لأهالي غزة من أراضيهم.



وأثنت الصحيفة على اللغة القانونية الاحترافية المنضبطة التي احتوت عليها المرافعة، حيث شملت الإشارة إلى خطورة أوضاع التوسع الإسرائيلي في سياسة الاستيطان، ووضع قيود على تنقل المواطنين الفلسطينيين وتنفيذ الإجراءات العقابية اليومية بهدم المنازل؛ وكل ذلك سوف يؤدى حتما إلى عرقلة أي مفاوضات سلام فى المستقبل بين الطرفين، ويقوض مبدأ التعايش بين الشعوب؛ بما يهدد مقررات الشرعية الدولية.