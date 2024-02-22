ارتفاع أسعار النفط قبل صدور بيانات المخزونات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط بصورة طفيفة خلال تعاملات اليوم الخميس، وسط إشارات على نقص الإمدادات، وقبل صدور بيانات المخزونات الأمريكية في وقت لاحق اليوم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.2% إلى 83.23 دولار للبرميل. كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.3% مسجلة 78.11 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط ارتفعت أمس الأربعاء 1%، وسجلت عقود النفط المرتبطة بموعد التسليم على المدى القريب أعلى علاوة لها منذ أشهر.

وكتب محللو إيه.إن.زد في مذكرة: اتسعت علاوة الأسعار الفورية مقارنة بالعقود الآجلة القريبة خلال الأسابيع الماضية، مما يشير إلى توقعات قوية للطلب على المدى القريب.

ويدعم إعادة تشغيل مصافٍ في أميركا الطلب، بعد أن أدت سلسلة من التوقفات في وقت سابق إلى خفض معدلات تشغيل المصافي الأميركية إلى أدنى مستوى في عامين.

ومن المقرر أن تصدر بيانات رسمية من إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم