حشد تاريخي غير مسبوق لرواد مهنة الصحافة بنقابة الصحفيين

احتفت لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين، برئاسة أيمن عبد المجيد، عضو مجلس النقابة، برواد المهنة في حشد غير مسبوق في تاريخ نقابة الصحفيين، وسط مشاهد إنسانية رائعة لشيوخ مهنة الصحافة الذين لم يلتق بعضهم البعض منذ سنوات.

وحضر أكثر من 300 من شيوخ مهنة الصحافة، بمختلف المؤسسات الصحفية قومية وخاصة وحزبية، رفقة أسرهم وسط أجواء من البهجة والسعادة عبروا خلالها عن شكرهم للقائمين على هذه الفكرة والفاعلية غير المسبوقة بنقابة الصحفيين، والتي تعكس الوفاء لهم وتتيح لهم فرصه لقاء الأصدقاء عشرة العمر التي حالت ظروف السن أو المرض دون رؤيتهم لفترة طويلة.

واستهل أيمن عبد المجيد، عضو مجلس النقابة، مؤسّس فاعلية التكريم، الحفل بالتأكيد على أن هذه الفاعلية تستهدف تكريم الأساتذة والوفاء لجهودهم ومسيرتهم المهنية، وترسيخ قيم الوفاء لدى الأجيال.

وقال: “سعيت مبكرًا وقبل تولي مسئولية لجنة المعاشات، لمنح الأساتذة حقوقهم، عبر طرح نص تعديل تشريعي على الجمعية العمومية مارس 2022، وهو ما وافقت عليه الجمعية العمومية لتلزم مجلس النقابة بالعمل على إدخال تعديل تشريعي يمنح شيوخ المهنة أعضاء جدول المعاشات الحق في التصويت والترشح والمساواة بين قيمة المعاش والبدل وما يطرأ عليه من زيادات”.

وأشار عبد المجيد إلى مواصلة استراتيجية تكريم الزملاء والتواصل بين الزملاء، واستحداث شعبة للمبدعين الرواد داخل اللجنة، وكذا شعبة للتواصل الإنساني مع رواد المهنة الذين يعيشون بمفردهم.

بدأ حفل تكريم الرواد بالسلام الوطني المصري، تلاه السلام الوطني الفلسطيني وتأكيد الدعم للأشقاء الفلسطينين في مواجهة العدوان الصهيوني، ورفض محاولات تهجيرهم ودعم موقف القيادة المصرية الرافض للتهجير أو المساس بالتراب الوطني.

وسلم خالد البلشي نقيب الصحفيين، وأيمن عبد المجيد، رئيس لجنة المعاشات، شهادات التقدير للرواد، وسط حفاوة بهم وأسرهم.

وكان المطرب أحمد حمادة قدم فقرة أغاني داعمة لفلسطين وأغاني وطنية، فيما قدم الكاتب الصحفي مصطفى عبد الخالق، رئيس رابطة الرواد، والشاعر أحمد سويلم، الكاتب الصحفي بدار المعارف، فقرات شعرية أضفت البهجة في نفوس الحضور.

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