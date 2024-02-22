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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض أسعار القمح والذرة الصفراء والأرز عالميا.. تعرف على قيمة الهبوط

صدى البلد

تراجعت أسعار القمح خلال يناير الماضي لتسجل  226.62 دولار للطن في مقابل 231,30 دولار للطن خلال شهر ديسمبر الماضي، وفقا لتقرير أسعار السلع الغذائية العالمية الصادر عن غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات. 

وأوضح التقرير الذى حصل “صدى البلد” على نسخة منه، انخفاض أسعار القمح على أساس سنوي بنسبة 19.4% ومتوقع صعودها خلال الشهر المقبل.

وهبطت أسعار الذرة الصفراء خلال يناير 2024 لتسجل نحو 177.89 دولار للطن عن سعره خلال ديسمبر الماضي، والذي بلغ 184,64 دولار ومتوقع صعودها الشهر المقبل، كما انخفضت على أساس سنوي بنسبة 32.9%.

ولفت التقرير لارتفاع أسعار الأرز كسر 5% لنحو 644 دولارا في ديسمبر مقابل 598 دولارا  في نوفمبر 2024، وكذلك ارتفعت بنسبة 27.7% على أساس سنوي، وكذلك أسعار الأرز كسر 25% لنحو 60 دولارا للطن في مقابل 573 دولارا، كما زاد على أساس سنوي بنسبة 22.3%، وأسعار الأرز كسر 100% لنحو 629.54 دولار  للطن في مقابل 574.59 دولار للطن، كما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 33.8%.

وانخفض سعر الأرز غير المقشور ليبلغ 366.21 دولار للطن خلال يناير الماضي في مقابل 377,94  دولار خلال ديسمبر، كما تراجع على أساس سنوي بنسبة 2.1%، ومتوقع ارتفاعه خلال الشهر المقبل.

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