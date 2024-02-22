ألمانيا تقلص توقعاتها لنمو الاقتصاد

توقعت الحكومة الألمانية أن ينمو الاقتصاد 0.2 % هذا العام، وهو أقل بكثير من توقعات سابقة عند 1.3%، إذ تتضاءل الآمال في انتعاش سريع بفعل ضعف الطلب العالمي والضبابية الجيوسياسية وتواصل ارتفاع التضخم.

وقالت مصادر حكومية إن مجلس الوزراء وافق على التوقعات المعدلة أمس، الأربعاء، ضمن التقرير الاقتصادي السنوي للحكومة.

وانكمش أكبر اقتصاد في أوروبا 0.3% في 2023، وهناك توقعات كبيرة بدخوله في ركود فني آخر في الربع الأول من العام الجاري.

وقالت مسودة التقرير: "لا يزال الاقتصاد الألماني يجد نفسه وسط أمواج متلاطمة في بداية العام".

وأدرجت المسودة معدلات تضخم مرتفعة وما يترتب على ذلك من تراجع في القوة الشرائية ضمن التحديات، فضلاً عن الأزمات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة.

يذكر أن التضخم في ألمانيا ارتفع خلال ديسمبر 2023 ليسجل 3.7% بما يتماشى مع التوقعات، ليتسارع بذلك من أدنى مستوياته خلال عامين، والتي كان قد سجلها في نوفمبر 2023 عند 3.2%.