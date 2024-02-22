ميرفت صلاح قصة كفاح بائعة الكبدة في مسطرد.. تعول زوجها المريض

في مدينة مسطرد التابعة لمحافظة القليوبية، توجد قصة كفاح مُشرفة لسيدة تعمل على عربة كبدة بالطريق الدائري لمسطرد منذ أكثر من 28 عاما.

وقالت ميرفت صلاح لـ"صدى البلد" إنها تبلغ من العمر 41 عاما، وتعمل على عربة بسيطة لبيع سندوتشات الكبد والقوانص والكفتة والسجق والبانيه.

وأضافت أنها تعمل على عربة الكبدة منذ 28 عاما قبل أن تتزوج، مشيرة إلى أنها لم تتوقف عن مشروعها حتى بعد أن تزوجت واستمرت في العمل به لمساعدة زوجها المريض في ظروف المعيشة، قائلة: “شغالة بقالي 28 سنة من قبل ما أتجوز”.

وتابعت: “ببدأ يومي من الساعة 11 الصبح، بنزل أشتري حاجتي وأفرش شغلي وببدأ أجهز الأكل”.

وأوضحت ميرفت صلاح أنها كانت تعمل على عربة الكبدة لمساعدة زوجها في ظروف المعيشة، لافتة إلى أن زوجها أصيب بغضروف ومشاكل في النخاع الشوكي منذ 10 أعوام، ما تسبب له في عدم القدرة على العمل فأصبحت هي العائل الوحيد لأسرتها.

واستطردت: “جوزي كان شغال وكنت بساعده، ومن وقت ما تعب قعد من الشغل وأنا اللي بشتغل، وجوزي كان محتاج عملية لكن نسبة نجاحها 40%”.