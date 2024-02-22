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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النصر المطلق لن يتحقق أبدًا.. صحيفة عبرية: إسرائيل أصبحت مثل كوريا الشمالية

صدى البلد

وصفت صحيفة هآرتس العبرية دولة الاحتلال، إسرائيل، بأنها أصبحت بمثابة كوريا الشمالية في منطقة الشرق الأوسط وسط جيرانها العرب بسبب عزلتها والاضطراب الذي تعاني منه تل أبيب في علاقاتها مع الدول المجاورة أكثر من أي وقت مضى.

وأضافت هآرتس أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ليس أسيراً في يد وزير الأمن القومي الوزير المتطرف إيتمار بن جفير، ولا يخاف منه ولا يعتمد عليه. 

وأوضحت “هذا تصور خاطئ شائع. ليس لدى بن جفير حكومة أخرى، الآن أو في المستقبل. إذا انسحب من الائتلاف، فإن فصائل بيني جانتس وساعر ستبقيه على حاله، وحتى لائير لابيد قال إنه سيكون سعيدًا بملء مكانه."

وأكدت هآرتس أن “نتنياهو يطبق سياسة بن جفير لأن هذا ما يريده هو نفسه الآن.. حرب شاملة ومتعددة الجبهات، حتى «النصر المطلق» الذي لن يتحقق أبداً."

في غضون ذلك، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، إن الوضع في قطاع غزة "لا إنساني"، وأضاف في مؤتمر صحفي بجنيف "في أي عالم نعيش عندما لا يمكن للناس الحصول على الغذاء والماء، أو عندما لا يتمكن أشخاص عاجزون حتى عن المشي من الحصول على الرعاية؟".

وتابع "في أي عالم نعيش عندما تتعرض الطواقم الطبية لخطر القصف أثناء قيامها بعملها؟، في أي عالم نعيش حين تضطر المستشفيات إلى إغلاق أبوابها؛ لأنه لم يعُد هناك كهرباء أو دواء لإنقاذ المرضى، ولأنها أهداف للجيش الإسرائيلي؟".

إسرائيل عبرية هآرتس نتنياهو كوريا الشمالية غزة

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