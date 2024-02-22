الأرصاد ترد على شائعات تعرض البلاد لتقلبات جوية شديدة خلال الأيام القادمة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك تقلبات جوية بشكل كبير، خاصة بين النهار والليل، حيث إن فترات النهار بها دفء ودرجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي من درجتين إلى ثلاث درجات، نظرا لتأثرنا بمرتفع جوي فى طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أنه خلال الأيام القادمة لا يوجد أى تقلبات جوية من الممكن أن تؤثر على أى أعمال أنشطة يومية، ولكن غدا فقط يكون هناك أمطار ولكنها ما بين خفيفة إلى متوسطة فى مناطق من وسط وجنوب الصعيد والصحراء الغربية وسلاسل حبال البحر الأحمر وغير مؤثرة.

وأوضحت أن اليوم وغدا لا يوجد بهما أى فرص لسقوط أمطار على القاهرة الكبرى، لافتة إلى أن الأمطار فى الإسكندرية بدأت فى الاستقرار بشكل كبير.