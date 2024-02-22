بكار وعالم سمسم وبوجي وطمطم.. ذكريات أغاني رمضان

وحوي يا وحوي.. لرمضان ذكريات عديدة معنا منذ الطفولة إلى الآن مع الشخصيات الكرتونية الجميلة مثل بكار وبوجي وطمطم وعالم سمسم وظاظا وجرجير، وغيرهم كثير من الشخصيات الجميلة.

تحدثت كاميرا “صدى البلد” مع الناس عن الشخصيات الكرتونية والذكريات الرمضانية،

حيث قالوا إنهم مازلوا يشاهدون هذه الشخصيات الكرتونية الجميلة.

كارتون ظاظا وجرجير "نادوا الحبايب والخلان بسرعة للحلقة تفوتكم، عايشين قرايب صحاب جيران فى بيت جميل زى بيوتكو"، بهذه الكلمات البسيطة التى كتبها المؤلف أحمد حداد، اعتاد الكثيرون من أطفال جيل التسعينيات التجمع أمام مائدة الإفطار والالتفاف على مسلسل العرائس "ظاظا وجرير"، ليكون أحد أشهر المسلسلات الخالدة فى ذاكرتهم حتى وقتنا هذا لكاتبه عبد الرحمن عبد الرحمن الخميسى.

وقد يرجع السبب فى تعلق جيلى الثمانينيات والتسعينيات، بهذا الكارتون لشعورهم بأنه يشبههم بمواقفهم الحياتية والتى يغلب عليها البراءة والتطلع لمستقبل أفضل، فى أجواء من "المشاكسة" بين أفراد الأسرة الواحدة، لتكون كلمات أغنية تتر المسلسل بمثابة صافرة لجمع أفراد العائلة لتعزيز لمتها وترسيخ المبادئ فى رمضان أيام الطفولة الجميلة.

أما عن بكار، فهو طفل نوبي من جنوب مصر، يعيش مع والدته في إحدى قرى النوبة، ومع عنزته رشيدة، وفي كل حلقة من حلقات المسلسل يخوض مغامرة جديدة مع أقرانه في المدرسة، سواء داخل قريته، أو خارجها.

غنى الفنان محمد منير تتر البداية والنهاية للمسلسل، وهما من أشهر التترات وأحبها لجميع المصريين على اختلاف أعمارهم.

بوجي وطمطم هو مسلسل عرائس مصري من تأليف وإخراج الراحل رحمي، كان له تأثير كبير في ثقافة الطفل المصري والعربي وقد حاز المسلسل على متابعة الصغار والكبار، حيث ارتبط بوجدان الطفل لسنوات طويلة في ليالى شهر رمضان، وكان له الفضل في ارتباط الطفل المصري بعروسة مصرية خالصة من البيئة المصرية الأصيلة، ما كان له أكبر الأثر في مواجهة الثقافات الغربية.

صور مسلسل بوجي وطمطم في ثمانينات القرن العشرين، حيث كان أول إنتاج له مسلسلا عن السلوكيات وكان ذلك في عام 1983، وتوالت الأجزاء بعد ذلك.

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