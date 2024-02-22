هلا رشدي تحيى حفلًا غنائيا بساقية الصاوى السبت المقبل

تستعد الفنانة هلا رشدى لإحياء حفلا غنائيا يوم السبت المقبل الموافق 24 فبراير الجارى بساقية الصاوى فى تمام السابعة مساء.

وتم طرح التذاكر بسعر موحد 200 جنيه من خلال مرقع الساقية الالكتروني.

استضافت الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة خاصة خلال برنامجها "معكم"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، الفنان محمد الحلو والفنانة هلا رشدي.

وتحدثت الفنانة هلا رشدي، عن دويتو أغنية "الخير والبركة"، مع الفنان محمد الحلو، قائلة: "الفكرة جاءت أن دائما أغاني الأب مع ابنته تكون حزينة وتسبب عياط وبكاء"، لافتة: "حبينا نعمل حاجة جديدة، والأغنية مؤثرة".

وأضافت: "الأغنية فيها مشاعر مؤثرة لكن بروح مبهجة"، مشيرة: "لما فكرنا في الأغنية كنا بندور على رمز للأبوة، وكان الاختيار هو الفنان محمد الحلو".

وكشف الفنان محمد الحلو والفنانة هلا رشدي، خلال اللقاء عن الكثير من التفاصيل المثيرة حول حياتهما الخاصة والفنية.

وتحدث الفنان محمد الحلو، عن دويتو أغنية "الخير والبركة" مع الفنانة هلا رشدي، قائلا: "وإحنا بنغني في الاستوديو كنت بعتبرها بنتي وروحي".

وأضاف: "إحساس الأب بأن ابنته ستتزوج إحساس عظيم.

وأضاف الفنان محمد الحلو،: "أنا عارف الإحساس دا مع أني عمري ما خلفت بنات"، معقبا: "لو عندي بنت مش هنزل من البيت".

وكشف الفنان محمد الحلو والفنانة هلا رشدي، خلال اللقاء عن الكثير من التفاصيل المثيرة حول حياتهم الخاصة والفنية.