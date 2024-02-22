حريق بلنش سياحي جنوب البحر الأحمر والدفع ب 17 سيارة إسعاف

شهدت سواحل البحر الأحمر، صباح اليوم الخميس، نشوب حريق بأحد اللنشات البحرية جنوب المحافظة، على الفور تحركت الأجهزة المعنية.



كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق بأحد اللنشات البحرية أثناء خروجها فى رحلة مبيت، وكانت تقل على متنها ١٧ سائح مختلف الجنسيات، بالإضافة إلى ١٤ طاقم اللنش.



وتبين أن اللنش كان فى طريقه لجنوب البحر الأحمر، وتم تحديد موقعه بين مدينة سفاجا وقرية الحمراوين، تم الدفع بعد 17 سيارة إسعاف لموقع إنزال الركاب، والذين تم إنقاذهم بواسطة الجهات المختصة والإنسان المجاورة.

تبين أن جميع الركاب وطاقم اللنش بخير ولاتوجد أية إصابات بينهم.