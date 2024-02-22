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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

آخر تطورات الحوار الوطني في المحور الاقتصادي.. تعرف عليها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال المحور الاقتصادي فى جلسات الحوار الوطني، كانت نابعة من شعوره بالمواطنين ومدى تأثير العقبات الاقتصادية عليهم.

وأضاف النائب محمد إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن الجلسات القادمة من الحوار الوطني سيكون بها بعض الملفات وأولوية عن بعض الملفات الأخرى، خاصة أنه يتم البناء على ما تم فى المرحلة الأولى.

وأوضح أنه تمت مناقشة المحور الاقتصادي فى المرحلة الأولى من الحوار الوطني وخرجت منه بعض التوصيات، لافتا إلى أن هناك بعض اللجان التي تم الانتهاء من التوصيات لها مثل الزراعة والصناعة والسياحة، وفى المرحلة الثانية سيكون هناك لجان أخرى يتم التركيز عنها مثل: الاستثمار العام والعدالة الاجتماعية والتضخم.

النائب محمد اسماعيل مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب المحور الاقتصادي الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني

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