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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

زيارات ميدانية لطلاب برنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية بجامعة طيبة لمجمع صناعات البغدادي

صدى البلد

نظمت كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة طيبة التكنولوجية، عددا من الزيارات الميدانية لطلاب الفرقة الأولى ببرنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية إلى مجمع صناعات البغدادي، للتعرف على مراحل الإنتاج داخل الوحدات الصناعية المتعلقة بالصناعات الخشبية، تحت إشراف الدكتور محمد أحمد فؤاد، والدكتور خالد خليفة احمد، المدرسين ببرنامج الصناعات الخشبية وكلا من م. خلود عادل و م. بريهان محمد و م. علا صلاح، أعضاء هيئة التدريس المعاونة بالبرنامج، وكان فى استقبالهم المهندس أشرف حساني، مدير المجمع، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية.

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وتعرف الطلاب خلال زيارة إحدى الوحدات الصناعية، على مراحل صناعة الأبواب والشبابيك الخشبية، ومراحل لصق الشريط القشرة الخشبية علي خشب الكونتر في صناعة المطابخ الحديثة، كذلك مراحل لصق الألواح الخشبية وكبسها علي المكبس الهيدروليكي، كما تعرفوا على طريقة تجليد الأبواب الخشبية والحفر عليها بماكينة الحفر بالليزر، كما اطلع الطلاب في مخازن الشركة على العديد من الأخشاب المصنعة مثل الاكلريك والكونتر وال HPL.

تأتي الزيارات الميدانية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، لرفع قدرات الطلاب العلمية ومدهم بالخبرات المطلوبة فى سوق العمل والمشاركة المجتمعية مع المجتمعات الصناعية، لزيادة كم الخبرات المتبادلة، وتوفير مهندسين مدربين وجاهزين للعمل في تلك المنشآت.

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