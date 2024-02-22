تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر ، أنه تم تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 777 شاحنة و68 سيارة بالإضافة إلى وصول وسفر 1418 راكبا بموانئها ، موضحة أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغت 10 سفن .



وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الخميس أن حركة الواردات شملت 3500 طن بضائع، 454 شاحنة و57 سيارة ؛ فيما شملت حركة الصادرات 10 آلاف و 500 طن بضائع، 323 شاحنة و9 سيارات.



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة "BANI YAS وعلى متنها 1700 رأس ماشية حية قادمة من الصومال لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وذلك استعدادا لشهر رمضان المعظم.



وشهد ميناء نويبع تداول 3600 طن بضائع و376 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي "كوين نفرتيتى، وآور ، وآيلة".