مدير آثار أسوان: 4000 زائر شاهدوا تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني|فيديو

تحدث الدكتور عبد المنعم السعيد، مدير آثار أسوان والنوبة عن تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني في أبو سمبل، قائلاً: "التعامد كان جميلاً للغاية، وذلك نتيجة لاستعدادات مستمرة أكثر من شهرين من نظافة ميكانيكية وكيميائية لجميع النقوش المتواجدة داخل المعابد".

وأضاف عبد المنعم السعيد، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، أنه تم تطوير منظمة الإضاءة بالكامل، وتطوير منطقة "اللاند سكيب" الخارجة عن المعبد، بالإضافة إلى تنظيم عالي المستوى بمساعدة الجهات الأمنية والمعنية.



وأشار إلى أن هناك أكثر من 4000 زائر شاهدوا ظاهرة تعامد الشمس اليوم، وذلك سواء داخل المعبد الكبير أو على شاشة عملاقة متواجدة خارج المعبد.