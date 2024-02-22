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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القصة الكاملة لمشاجرة حسن شحاتة مع مهندس داخل كمبوند بالشيخ زايد

صدى البلد

كشفت النيابة العامة بالجيزة، عن تفاصيل التحقيقات في مشاجرة بين  الكابتن حسن شحاتة مدرب المنتخب الوطني الأسبق، ومهندس داخل كمبوند شهير في الشيخ زايد.

وأوضحت التحقيقات أن "حسن شحاتة" حضر إلى الكمبوند وطلب منهم الدخول للفيلا التي كان يملكها من قبل، وقام ببيعها إلى مهندس، وذلك لأخذ المنقولات الخاصة به من داخل الفيلا.

 

وأضافت التحقيقات أن الأمن الخاص قام بمنعه، بسبب وجود صورة من عقد البيع المبرم بينهما يفيد بقيام الأول ببيع الفيلا بالمنقولات وبناء على ذلك قاموا بمنعه، وإبلاغ الثاني فحضر وحدث بينهما مشادة كلامية، وفي النهاية تم الصلح والتراضي بينهما، وتم عمل مذكرة صلح بالمكان.

 

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وكان تلقى اللواء هشام ابو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة اخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، أفاد بأن الأمن الاداري بكمبوند شهير في الشيخ زايد، بحضور الكابتن حسن على شحاته الشهير بـ«حسن شحاته» مدرب المنتخب الوطني الأسبق، وطلب منهم الدخول للفيلا التي كان يملكها من قبل، وقام ببيعها إلى مهندس يدعي «علي ع»، وذلك لأخذ المنقولات الخاصة به من داخل الفيلا.


فقام الأمن الخاص بمنعه، بسبب وجود صورة من عقد البيع المبرم بينهما يفيد بقيام الأول ببيع الفيلا بالمنقولات وبناء على ذلك قاموا بمنعه، وابلاغ الثاني فحضر وحدث بينهما مشادة كلامية، وبانتقال رجال المباحث إلى مكان الواقعة تم التقابل مع أطراف المشاجرة وأفادوا بعدم وجود شيء وتم الصلح والتراضي بينهما، وتم عمل مذكرة صلح بالمكان، وتولت النيابة التحقيق.

حسن شحاته مشاجرة كمبوند الشيخ زايد النيابة العامة كمبوند شهير

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