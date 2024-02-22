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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحب والسلام.. مركز جسور بالكنيسة الأسقفية يُقدم حفل الغناء الجماعي الثاني

حفل الغناء الجماعي
حفل الغناء الجماعي

يُقدم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية، حفل الغناء الجماعي الثاني بعد نجاح الحفل الأول الذي عُرض في شهر سبتمبر لعام ٢٠٢٣، وذلك يوم الجمعة الموافق الثالث والعشرين من شهر فبراير الجاري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

يتضمن الحفل أغاني عن الحب والسلام، وذلك بقيادة أبانوب يني وكريم جرجس، إذ كانت ورشة التدريب للحفل مستمرة لمدة أربعة أشهر، حيث أشرف مركز جسور على الورشة.

الجدير بالذكر أن رؤية المركز هى بناء جسورًا من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.

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