حياة كريمة.. تنفيذ 19 مشروعا بقرية حجازة في كوم أمبو بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نسب ومعدلات التنفيذ بعدد 19 من المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة) وذلك بقرية حجازة بمركز كوم أمبو والتى سوف تخدم 28 ألف و 560 من المواطنين والأهالى موزعين على 12 قرية فرعية وتابع .

وشدد المحافظ على تكثيف المتابعة الميدانية ومواصلة التنسيق بين الجهات المعنية لتلافى كافة الملاحظات والعقبات التى يتم رصدها أولاً بأول لضمان الإنتهاء من مختلف المشروعات في مواعيدها المحددة وتشغيلها لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية وتوفير حياة كريمة للأهالى داخل القرى والنجوع المستهدفة .

حياة كريمة

ومن جانبه أكد اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بأنه تنفيذاً لتكليفات محافظ أسوان قامت وحدة حياة كريمة بجولة تفقدية للمشروعات الجارية بقرية حجازة ، مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء من عدد 8 مشروعات بنسبة 100% وبدأ التسليم الإبتدائى والتشغيل التجريبى فيها وتضم مشروعات إنشاء مجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعى ، وإنشاء عدد 2 مدرسة للتعليم الأساسى ، بالإضافة إلى مشروعات التبطين وإنشاء عدد من الكبارى على الترع .

وأوضح السكرتير العام المساعد بأن الجولة الميدانية شملت أيضاً تفقد الأعمال الجارية بمشروع الصرف الصحى وتوصيل خطوط وشبكات الإنحدار والوصلات المنزلية بنسب 95% ، بجانب تفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة مركز شباب حجازة بنسبة 65% ، لافتاً إلى أنه تم متابعة سير العمل وتقديم مختلف المعاملات داخل المجمع الخدمى والزراعي للتأكد من حصول المواطنين على الخدمات المقدمة بسهولة ويسر .