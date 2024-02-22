انتهاء ورشة عمل حول تطوير قدرات الصيادلة في محافظات القناة

أعلنت هيئة الدواء المصرية، انتهاء ورشة العمل التي جاءت تحت عنوان «تطوير قدرات الصيادلة الفنية وتنمية المهارات في مختلف المجالات الدوائية»، بهدف زيادة وعي أصحاب الصيدليات والعاملين بالصيدليات العامة بمحافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، في مجال مكافحة مقاومة المضادات الحيوية والحد من انتشار سوء استخدام المضادات الحيوية.

وتم خلال ورشة العمل تسليط الضوء على آليات الإبلاغ عن ظاهرة الغش التجاري، ومناقشة أحدث الطرق لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية، وأهمية دور صيدلي المجتمع في الحد من انتشار سوء استخدام المضادات الحيوية.

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية في توضيح آلية مواجهة الغش التجاري وكيفية منع حدوثها وطرق الإبلاغ عنها.