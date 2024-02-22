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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مصر قدمت لمحكمة العدل نموذجا حقيقيا لبشاعة وإجـ.ـرام الاحتلال الإسرائيلي

صدى البلد

قال النائب وليد فتحي فرعون، عضو مجلس النواب، إن الفترات القادمة ستشهد تحولات جذرية في مسار القضية الفلسطينية، تساهم في وقف الانتهاكات الاستيطانية وتستعيد حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأضاف “فرعون”، في تصريحات له، أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية انتصار للقضية التاريخية التي تحمل مصر مسؤولية الدفاع عنها بكل أمانة وشرف، بجانب أنها فضحت اجرامية ووحشية كيان الاحتلال.

وأشار إلى أن المرافعة تاريخية وقدمت للعالم نموذجًا حقيقياً ومصغرًا لجرائم الاحتلال؛ لافتًا إلى أن ما فعّله الاحتلال من جرائم إنسانية وقتل وتدمير في فلسطين لا يمكن حصره ولا وصفه".

وشدد على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني والاستماع لصوت العقل والضمير الإنساني لمرة واحدة والوقوف بجانب هذا الشعب الأعزل الذي ذاق مرارة القتل والدمار وتعرض لأبشع أنواع الظلم والعنف في بلاده.

وليد فتحي القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني

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