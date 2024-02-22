الكشف على 2150 حالة بقافلة مستقبل وطن الطبية المجانية بكفرالشيخ

قال أمين تنظيم حزب (مستقبل وطن) بكفر الشيخ أحمد علاء جعفر، إنه تم الكشف على 2150 مواطنًا خلال قافلة طبية نظمها الحزب، وذلك من خلال العيادات المتخصصة بمعظم التخصصات الطبية، كما تم صرف الأدوية مجانًا للمرضى.



وأضاف أمين تنظيم الحزب -في بيان اليوم الخميس- أن القافلة شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث تم إجراء التحاليل الطبية، وتحويل بعض الحالات للمستشفيات الخارجية، كما تم تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية.



بدوره، أشاد الأمين المساعد للحزب بالمحافظة الدكتور علي أبوشوشة، بتعاون المواطنين وأعضاء الحزب والأطباء وهيئة التمريض؛ لإنجاح القافلة التي حظيت بتقدير أبناء المحافظة كونها من أكبر القوافل الطبية وأكثرها تنظيمًا.

