لأجل غير مسمى .. تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري

شارك الإعلامي أحمد شوبير، خبراً عن تأجيل لقاء الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز.

وكتب شوبير عبر فيسبوك: "تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز بالجولة الـ 14 من الدوري المصري الممتاز".

وكشف الإعلامي أحمد شوبير، الموعد النهائي لمباراة الأهلي وميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا.

وكتب عبر فيسبوك: “مباراة الأهلي وميدياما الغاني تقام في موعدها غدا الجمعة الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة”.

وكانت قد تعرضت بعثة النادي الأهلي لأزمة كبيرة في غانا، حيث تعرضت الطائرة الخاصة التي تقل البعثة للاصطدام في مطار اكرا، اثناء التزود بالوقود، ولا يوجد طيران داخلي.