إعادة تأهيل الأرصفة وبدء عمليات رش MC في شوارع رأس غارب

استمرت الجهود الحثيثة لإحلال وتجديد الأرصفة في شوارع مدينة رأس غارب.

قاد اللواء ممدوح نديم، رئيس المدينة، جهوداً مكثفة لإعادة تأهيل شوارع المجلس المحلي وجمال عبدالناصر، بالإضافة إلى البدء في عمليات رش مادة "MC" في منطقة الصحراوية.

وفي سياق الجهود المبذولة لتحسين بنية التحتية الحضرية، أوضح اللواء نديم أنه يتم تركيب البردورات وإنشاء ساحات انتظار للسيارات على جانبي الطريق، بهدف تسهيل حركة المرور وتوفير بيئة مريحة وآمنة للمواطنين والزوار على حد سواء.

وأضاف نديم أنه يتم حالياً استكمال عمليات رش مادة "MC" في شوارع عمارات الـ168 بمنطقة الصحراوية، استعداداً لبدء عملية فرد الطبقة الأسفلتية، وذلك ضمن خطة شاملة لتطوير البنية التحتية بالمدينة.

يأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع المحلي، ويعكس التزام السلطات المحلية في رأس غارب بتلبية احتياجات وتطلعات السكان، وتوفير بيئة حضرية متكاملة ومتطورة تلبي متطلبات الحياة العصرية.

من المتوقع أن تتسارع وتيرة الأعمال الإنشائية في الأسابيع القادمة، حيث تعكف الجهات المعنية على تنفيذ المشاريع وفقاً للجدول الزمني المحدد، بهدف تحقيق أقصى فائدة للمجتمع المحلي وضمان استمرارية التنمية الشاملة.