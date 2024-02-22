منظمة المرأة العربية تعقد ورشة حول المساواة بين الجنسين الأحد المقبل

تعقد منظمة المرأة العربية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبالتنسيق مع الشبكة العربية للمرأة في الانتخابات، ورشة عمل افتراضية عبر تطبيق زووم حول "إشراك القائمين على إدارة الانتخابات في تحقيق المساواة بين الجنسين".



وتهدف الورشة، التي تستمر خمسة أيام، إلى إلقاء الضوء على الممارسات التي يرصدها المراقبون على الانتخابات العامة، وذلك بهدف إشراك القائمين على عملية إدارة الانتخابات في تحقيق المساواة بين الجنسين.



وتتناول الورشة عدة موضوعات منها التوعية بأهمية إدماج منظور المساواة بين الجنسين لدى إدارة الانتخابات، وعرض الاستمارة التي أعدتها منظمة المرأة العربية وكذا تجربة المنظمة في المراقبة على الانتخابات.



يشارك في أعمال الورشة 35 شخصاً من أعضاء الشبكة العربية للإدارات الانتخابية وممثلي الإدارات الانتخابية في الدول العربية.