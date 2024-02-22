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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بروتوكول تعاون لتحسين مهارات اللغة العربية لدى طلاب المرحلة الابتدائية| تفاصيل

من فعاليات توقيع
من فعاليات توقيع البروتوكول

شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع المؤسسة  السكرية لذكاء ورعاية الأطفال، والذي يهدف لتعزيز التعاون بين الجانبين فى دعم وتحسين مهارات اللغة العربية لدى طلاب المرحلة الابتدائية.

قام بتوقيع البروتوكول الدكتور أكرم حسن رئيس الادارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة سهير أحمد عبد العزيز السكرى رئيس مجلس أمناء المؤسسة السكرية لذكاء ورعاية الأطفال.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور رضا حجازى بالتعاون مع المؤسسة فى تحسين اللغة العربية لدى الطلاب، مؤكدًا اهتمام الوزارة بتعليم الطفل اللغة العربية قراءة وكتابة بجودة عالية، مؤكدا أن الطفل فى السنوات المبكرة يستطيع تعلم أكثر من لغة واستخدام أكثر من حاسة فى التعلم، والذي يساعد على تثبيت المعلومة، لافتا إلى أن نظام الأنماط يعد من الطرق المهمة فى تعلم اللغات.

كما أشار الوزير إلى أهمية هذا البرتوكول والذي يعمل على مأسسة العمل، وتحقيق النتائج المرجوة، مؤكدًا على أن الدولة المصرية تعطي أولوية لملف التعليم.

ومن جانبها، أعربت سهير السكرى عن سعادتها بتوقيع هذا البروتوكول، مشيدة بحرص وزارة التربية والتعليم على إتقان الطلاب المهارات الأساسية للقراءة والكتابة خاصة فى مراحل التعليم الأولى.

وأشادت الدكتورة سهير السكرى بالجهد المبذول الذى تقدمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تطوير العملية التعليمية بصفة عامة وتحسين مهارات اللغة العربية والاهتمام باتقان الطلاب مهارات القراءة والكتابة بصفة خاصة، مؤكدة على استعداد المؤسسة لتقديم كافة أوجه الدعم للوزارة بما يعود بالنفع لأبنائنا الطلاب.

ويهدف البروتوكول إلى المشاركة فى تدريب عدد من المعلمين على استخدام الأنماط فى تعليم اللغة العربية للأطفال.

حضر من المؤسسة السكرية المستشار عادل عبد الباقي وزير شئون مجلس الوزراء والتنمية المحلية الاسبق ورئيس نادي روتاري القاهرة، والمستشار محمد حسونة الرئيس الأسبق لنادي روتاري، والمهندس ماهر منير عضو مجلس أمناء المؤسسة، والدكتور إسلام عزالدين فهمى عضو مجلس أمناء المؤسسة.

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