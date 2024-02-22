عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: دخول 17 وحدة صحية الخدمة قريبا

محافظ اسوان
محافظ اسوان

تابع محافظ أسوان أشرف عطية، نسب ومعدلات التنفيذ بـ19 مشروعًا جاريًا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقرية حجازة بمركز كوم أمبو، والتي ستخدم 28 ألفًا و560 مواطنًا.

وشدد المحافظ ، في بيان اليوم الخميس، على تكثيف المتابعة الميدانية ومواصلة التنسيق بين الجهات المعنية؛ لتلافي كافة الملاحظات أولًا بأول؛ لإنهاء المشروعات بمواعيدها المحددة وتشغيلها لتلبية المطالب الجماهيرية وتوفير حياة كريمة للأهالي داخل القرى والنجوع المستهدفة.

من جانبه، قال السكرتير العام المساعد للمحافظة ياسر عبدالشافي إنه تنفيذًا لتكليفات المحافظ تفقدت وحدة حياة كريمة قرية حجازة، منوهًا بأنه تم الانتهاء من 8 مشروعات بنسبة 100% وبدأ التسليم الابتدائي والتشغيل التجريبي فيها، وتضم مشروعات إنشاء مجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعي، وإنشاء 2 مدرسة للتعليم الأساسي، بالإضافة إلى مشروعات التبطين وإنشاء عدد من الكباري على الترع. 

وأوضح أنه تم أيضًا تفقد الأعمال الجارية بمشروع الصرف الصحي، وتوصيل خطوط وشبكات الإنحدار والوصلات المنزلية بنسب 95%، بجانب تفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة مركز شباب حجازة بنسبة 65%.

ولفت إلى أنه تم متابعة سير العمل وتقديم مختلف المعاملات داخل المجمع الخدمي والزراعي؛ للتأكد من حصول المواطنين على الخدمات المقدمة بسهولة ويسر.

على صعيد آخر، قال محافظ أسوان إن المحافظة شهدت التشغيل التجريبي لـ76 مركزًا طبيًا ووحدة صحية و4 مستشفيات ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، كما سيتم دخول 17 وحدة صحية أخرى قريبًا.

وأضاف المحافظ - خلال لقائه لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب - أن ذلك يأتي بالتزامن مع تكثيف جهود التوعية للتعريف بالمزايا العظيمة التي تحققها هذه المنظومة، هو الذي تكامل مع توفير الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة من الأطباء وأطقم التمريض لاكتمال المنظومة.
وأوضح أن المنظومة ساهمت في تحويل الصروح الطبية المدرجة بها بواقع 112 مركزًا طبيًا ووحدة صحية، و11 مستشفى لبانوراما جمالية نموذجية تؤدي خدماتها الصحية والعلاجية بالجودة العالية عالية بما يتوافق مع تطبيق كافة المعايير الدولية. 

من جانبهم..أعرب أعضاء اللجنة عن شكرهم لمحافظ أسوان وحرصه على تقديم كافة التسهيلات لإنجاح الزيارة البرلمانية وتحقيقها لأهدافها المنشودة على الوجه الأكمل، مؤكدين أن الزيارات الميدانية تمت داخل المنشآت والصروح الطبية من المراكز الطبية والوحدات الصحية والتي تم نقلها للهيئة العامة للرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، ساهمت في الاطمئنان على جاهزيتها وآلية نقل الأصول العلاجية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابنته تعاني من مرض مزمن.. شوبير يكشف تفاصيل مؤثرة بشأن نجم الأهلي

الحكومة توافق على أكبر صفقة استثمار مباشر بالشراكة مع كيانات كبرى

وداعا هاني الناظر.. السبب الحقيقي وراء وفاته

وفاة هاني الناظر بعد صراع مع المرض

مصر للطيران تصدر بيانا بشأن اصطدام طائرة بعثة الأهلي في غانا

رد ناري.. إكرامي يوضح سبب عدم تعاقد الأهلي مع نجله شريف

وصية هاني الناظر.. ماذا قال قبل وفاته؟

مليون دولار ويبقى في الأهلي .. صفقة نارية محتملة بالمارد الأحمر

موضوعات متعلقة

ختام البرنامج التدريبي "الذكاء الاصطناعي لإعداد طلاب التعليم الفني لسوق العمل" بالغربية

محافظ الوادي الجديد يوجه بخطة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع

محافظ الدقهلية : ضبط 135 مخالفة تموينية بـ7 مدن ومراكز

محافظ أسيوط: دعم جهود مؤسسات المجتمع المدني لإقامة معارض غذائية بأسعار مخفضة

منظمة المرأة العربية تعقد ورشة حول المساواة بين الجنسين الأحد المقبل

الكشف على 2150 حالة بقافلة مستقبل وطن الطبية المجانية بكفرالشيخ

صندوق تحيا مصر يوفر 413 طن غذاء لـ 170 ألف مواطن بالقليوبية

مدحت صالح يحيي حفلين في دار الأوبرا الأسبوع المقبل

ترشيحاتنا

أبرزها وقف تخفيف أحمال الكهرباء في شهر رمضان.. الحكومة تقر حزمة قرارات

صفقة الاستثمار الكبرى.. خبراء: انفراجة اقتصادية مرتقبة والدولار في السوق السوداء سينهار

أكثر من 10.. انفجارات قوية تهز القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي

شقق وفلل وفلوس بالجملة.. طلب مفاجئ من محام في رشوة مسئولين وزارة الري

غرامات وحرمان.. رابطة الأندية تعلن عقوبات مباراة الإسماعيلي والزمالك

بعد إعلان مدبولي.. صندوق النقد: نواصل تحقيق تقدم ممتاز في المحادثات مع مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض×أسود.. ياسمين عبد العزيز تشعل السوشيال ميديا| صور

فستان جريء.. سارة سلامة تشعل السوشيال ميديا بأحدث صور

المنشور الأخير | رسالة مؤثرة من طفلة لـ هاني الناظر قبل وفاته

طريقة عمل الباذنجان المخلل المسلوق بمذاق احترافى

فيديو

قفل اللعبة.. رامز جلال يستضيف نجوما جددا في برنامجه هذا العام

بلوجر مصرية شهيرة تشارك متابعيها لقطات لمنزلها بعد تعرضه للحريق

هيثم نبيل يكشف لـ صدى البلد كواليس فيلم عيسى

ميزانية ضخمة.. المنتج إبراهيم إسحاق يكشف كواليس فيلم عيسى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ