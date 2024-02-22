محافظ أسوان: دخول 17 وحدة صحية الخدمة قريبا

تابع محافظ أسوان أشرف عطية، نسب ومعدلات التنفيذ بـ19 مشروعًا جاريًا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقرية حجازة بمركز كوم أمبو، والتي ستخدم 28 ألفًا و560 مواطنًا.

وشدد المحافظ ، في بيان اليوم الخميس، على تكثيف المتابعة الميدانية ومواصلة التنسيق بين الجهات المعنية؛ لتلافي كافة الملاحظات أولًا بأول؛ لإنهاء المشروعات بمواعيدها المحددة وتشغيلها لتلبية المطالب الجماهيرية وتوفير حياة كريمة للأهالي داخل القرى والنجوع المستهدفة.

من جانبه، قال السكرتير العام المساعد للمحافظة ياسر عبدالشافي إنه تنفيذًا لتكليفات المحافظ تفقدت وحدة حياة كريمة قرية حجازة، منوهًا بأنه تم الانتهاء من 8 مشروعات بنسبة 100% وبدأ التسليم الابتدائي والتشغيل التجريبي فيها، وتضم مشروعات إنشاء مجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعي، وإنشاء 2 مدرسة للتعليم الأساسي، بالإضافة إلى مشروعات التبطين وإنشاء عدد من الكباري على الترع.

وأوضح أنه تم أيضًا تفقد الأعمال الجارية بمشروع الصرف الصحي، وتوصيل خطوط وشبكات الإنحدار والوصلات المنزلية بنسب 95%، بجانب تفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة مركز شباب حجازة بنسبة 65%.

ولفت إلى أنه تم متابعة سير العمل وتقديم مختلف المعاملات داخل المجمع الخدمي والزراعي؛ للتأكد من حصول المواطنين على الخدمات المقدمة بسهولة ويسر.

على صعيد آخر، قال محافظ أسوان إن المحافظة شهدت التشغيل التجريبي لـ76 مركزًا طبيًا ووحدة صحية و4 مستشفيات ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، كما سيتم دخول 17 وحدة صحية أخرى قريبًا.

وأضاف المحافظ - خلال لقائه لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب - أن ذلك يأتي بالتزامن مع تكثيف جهود التوعية للتعريف بالمزايا العظيمة التي تحققها هذه المنظومة، هو الذي تكامل مع توفير الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة من الأطباء وأطقم التمريض لاكتمال المنظومة.

وأوضح أن المنظومة ساهمت في تحويل الصروح الطبية المدرجة بها بواقع 112 مركزًا طبيًا ووحدة صحية، و11 مستشفى لبانوراما جمالية نموذجية تؤدي خدماتها الصحية والعلاجية بالجودة العالية عالية بما يتوافق مع تطبيق كافة المعايير الدولية.

من جانبهم..أعرب أعضاء اللجنة عن شكرهم لمحافظ أسوان وحرصه على تقديم كافة التسهيلات لإنجاح الزيارة البرلمانية وتحقيقها لأهدافها المنشودة على الوجه الأكمل، مؤكدين أن الزيارات الميدانية تمت داخل المنشآت والصروح الطبية من المراكز الطبية والوحدات الصحية والتي تم نقلها للهيئة العامة للرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، ساهمت في الاطمئنان على جاهزيتها وآلية نقل الأصول العلاجية.