عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تعلن انطلاق مسابقة "أكفأ مدرسة ثانوي" لخلق روح التنافس بين الطلاب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إطلاق مسابقة أكفأ مدرسة على مستوى المرحلة الثانوية (ثانوى عام - فنى تأسيس عسكري)، حتى ٧ مارس ٢٠٢٤.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان رسمي لها، تهدف المسابقة إلى خلق روح التنافس بين طلاب المدارس الثانوية، ورفع الروح المعنوية لهم، فضلا عن متابعة تطوير الحالة الإدارية والفنية للمدارس خلال العام الدراسي ۲۰۲۳ / ٢٠٢٤، حيث يبلغ إجمالي عدد المدارس المشتركة في المسابقة (٥٩٧) مدرسة .

يذكر أن التأسيس العسكري يطبق في بعض مدارس الثانوية العامة والدبلومات الفنية لتحقيق الانضباط الطلابي من حيث الالتزام بالحضور والمظهر العام والسلوكيات التي يمارسها الطالب داخل المدرسة، وكذلك زيادة الوعى الوطني لدى الطلاب بشأن التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

وكان قد شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع المؤسسة  السكرية لذكاء ورعاية الأطفال، والذي يهدف لتعزيز التعاون بين الجانبين فى دعم وتحسين مهارات اللغة العربية لدى طلاب المرحلة الابتدائية.

وقام بتوقيع البروتوكول الدكتور أكرم حسن رئيس الادارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة سهير أحمد عبد العزيز السكرى رئيس مجلس أمناء المؤسسة السكرية لذكاء ورعاية الأطفال.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور رضا حجازى بالتعاون مع المؤسسة فى تحسين اللغة العربية لدى الطلاب، مؤكدًا اهتمام الوزارة بتعليم الطفل اللغة العربية قراءة وكتابة بجودة عالية، مؤكدا أن الطفل فى السنوات المبكرة يستطيع تعلم أكثر من لغة واستخدام أكثر من حاسة فى التعلم، والذي يساعد على تثبيت المعلومة، لافتا إلى أن نظام الأنماط يعد من الطرق المهمة فى تعلم اللغات.

كما أشار الوزير إلى أهمية هذا البروتوكول والذي يعمل على مؤسسة العمل، وتحقيق النتائج المرجوة، مؤكدًا على أن الدولة المصرية تعطي أولوية لملف التعليم.

ومن جانبها، أعربت سهير السكرى عن سعادتها بتوقيع هذا البروتوكول، مشيدة بحرص وزارة التربية والتعليم على إتقان الطلاب المهارات الأساسية للقراءة والكتابة خاصة فى مراحل التعليم الأولى.

وأشادت الدكتورة سهير السكرى بالجهد المبذول الذى تقدمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تطوير العملية التعليمية بصفة عامة وتحسين مهارات اللغة العربية والاهتمام باتقان الطلاب مهارات القراءة والكتابة بصفة خاصة، مؤكدة على استعداد المؤسسة لتقديم كافة أوجه الدعم للوزارة بما يعود بالنفع لأبنائنا الطلاب.

ويهدف البروتوكول إلى المشاركة فى تدريب عدد من المعلمين على استخدام الأنماط فى تعليم اللغة العربية للأطفال.

وحضر من المؤسسة السكرية المستشار عادل عبد الباقي وزير شئون مجلس الوزراء والتنمية المحلية الاسبق ورئيس نادي روتاري القاهرة، والمستشار محمد حسونة الرئيس الأسبق لنادي روتاري، والمهندس ماهر منير عضو مجلس أمناء المؤسسة، والدكتور إسلام عزالدين فهمى عضو مجلس أمناء المؤسسة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابنته تعاني من مرض مزمن.. شوبير يكشف تفاصيل مؤثرة بشأن نجم الأهلي

وداعا هاني الناظر.. السبب الحقيقي وراء وفاته

وفاة هاني الناظر بعد صراع مع المرض

900 جنيه في يوم|تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

«نزل 12 ألف جنيه»|تراجع غير مسبوق لأسعار الحديد وهذا ثمن الطن الآن

الحكومة توافق على أكبر صفقة استثمار مباشر بالشراكة مع كيانات كبرى

رد ناري.. إكرامي يوضح سبب عدم تعاقد الأهلي مع نجله شريف

وصية هاني الناظر.. ماذا قال قبل وفاته؟

ترشيحاتنا

للأسف.. شكري: مناقشات الدول الغربية بأعمال قمة العشرين تتجاهل فداحة الكارثة الإنسانية بغزة

الوزراء: إضافة الضحايا المدنيين المشاركين أثناء حرب الاستنزاف لصندوق تكريم الشهداء

بحلول 2040.. وزير البترول: نستهدف حصة من السوق العالمي للهيدروجين تصل إلى 8%

جزء فى شوال والباقى فى الترعة.. مدرس يخطف تلميذه ويقطع جث.ته

بعد مصر.. الإمارات تقترب من التوصل لاتفاق تجارة حرة مع "الأوراسي"

الوزراء يوافق على الطلبات المُقدمة من الأزهر والسياحة والتعليم العالي بشأن التعاقدات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنشور الأخير | رسالة مؤثرة من طفلة لـ هاني الناظر قبل وفاته

طريقة عمل الباذنجان المخلل المسلوق بمذاق احترافى

مكياج لافت.. حلا شيحة تثير الجدل بظهورها| شاهد

فستان مميز.. شقيقة كهربا تثير الجدل بصور حفل الزفاف| شاهد

فيديو

بلوجر مصرية شهيرة تشارك متابعيها لقطات لمنزلها بعد تعرضه للحريق

هيثم نبيل يكشف لـ صدى البلد كواليس فيلم عيسى

ميزانية ضخمة.. المنتج إبراهيم إسحاق يكشف كواليس فيلم عيسى

تحية كاريوكا بدأت الرقص بفرقة بديعة مصابني ورحلت بأعلى درجات الإيمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ