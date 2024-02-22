تصرف صادم من ميدياما رغم حادث طارة الأهلي

علق الاعلامي مجدي عيد الغني عضو اتحاد الكرة السابق ، علي طرح ميدياما تذاكر المباراة رغم حادث طايرة الاهلي

وكتب مجدي عبد الغني من خلال حسابه الشخصي:" رغم طلب الأهلي بالتأجيل.. ميدياما الغاني يطرح تذاكر مباراته مع بطل إفريقيا المقرر إقامتها غدًا ".



وكشف الإعلامي أحمد شوبير، الموعد النهائي لمباراة الأهلي وميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا.

وكتب عبر فيسبوك: “مباراة الأهلي وميدياما الغاني تقام في موعدها غدا الجمعة الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة”.

وكانت قد تعرضت بعثة النادي الأهلي لأزمة كبيرة في غانا، حيث تعرضت الطائرة الخاصة التي تقل البعثة للاصطدام في مطار اكرا، اثناء التزود بالوقود، ولا يوجد طيران داخلي.