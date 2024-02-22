قوة قهرية.. خبير تحكيمي : ميدياما مطالب بتكاليف رحلة الأهلي

علق عامر العمايرة الخبير التحكيمي عن حادث طائرة الأهلي أمس في غانا ودور نادي ميدياما في تكفل مصاريف الرحلة .



وكتب العمايرة من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" ‏يجب على إدارة الأهلى إبلاغ مسئولى الاتحاد الغاني و نادى ميدياما بعطل الطائرة فى أكرا و طلب توفير طائرة تنقل الفريق إلى كوماسى على نفقة ميدياما وفقاً للمادة 15 الفقرة 3 الفصل التاسع من لائحة دورى أبطال بالإضافة إلى مخاطبة الكاف وطلب تأجيل المباراة 24 ساعة بسبب حدوث قوة قاهرة ".

في خطوة غير مسبوقة، طرحت إدارة ميدياما تذاكر المباراة للبيع عبر منصاتها الرسمية، وحددت موعد المباراة بالفعل على الساعة السادسة مساءً، دون انتظار قرار رسمي بتأجيلها من الكاف.

تعكس هذه الخطوة الجريئة من ميدياما عدم استعداده لتأجيل المباراة، بينما يُنتظر قرار الكاف حول طلب الأهلي تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة بسبب الظروف الطارئة.

إدارة ميدياما أتاحت التذاكر بأسعار مخفضة لتشجيع الجماهير على الحضور، مما يزيد من الضغط على الأهلي والكاف لحسم الموقف بشأن مصير المباراة.